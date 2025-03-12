США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді, - Fox News

Зазначимо, що все почалося з того, як у лютому президент США Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". Крім того, в наступних заявах Трамп натякав на необхідність провести вибори в Україні і одного разу заявив, що рівень підтримки Зеленського в країні всього нібито 4%. Але пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не пам'ятає, що називав президента України диктатором і що він загалом міг таке сказати.

Про що говорили США та Україна в Джидді

Нагадаємо, що під час переговорів у Саудівській Аравії, делегації США та України говорили про низку ключових питань. Зокрема, обговорили: 30-денний режим припинення вогню з можливістю його продовження, відновлення військової підтримки, обмін військовополоненими, формування переговорних груп і не тільки.

Говорячи комплексно, ключовою темою цієї зустрічі було завершення війни в Україні. Детальніше про домовленості і чого чекати після цих - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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