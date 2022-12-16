Сколько еще генераторов нужно Украине: ответ Шмыгаля
Украинские предприятия импортировали уже сотни тысяч маломощных генераторов, но для прохождения этой зимы Украине нужно более 15000 больших и промышленных генераторных установок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
В ходе заседания правительства Шмыгаль сообщил, что малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тысяч маломощных генераторов.
"Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тысяч крупных и промышленных генераторных установок", - сказал премьер-министр.
Он добавил, что часть этих потребностей надеются закрыть с помощью наших партнеров.
Напомним, Киев получил 4 экскаватора и более 130 генераторов от правительства США. Это поможет устранять повреждения теплосетей, восстанавливать и поддерживать теплоснабжение киевлянам.
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