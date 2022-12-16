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Сколько еще генераторов нужно Украине: ответ Шмыгаля

Новина українською →
Украина, Пятница 16 декабря 2022 20:49
Сколько еще генераторов нужно Украине: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские предприятия импортировали уже сотни тысяч маломощных генераторов, но для прохождения этой зимы Украине нужно более 15000 больших и промышленных генераторных установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

В ходе заседания правительства Шмыгаль сообщил, что малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тысяч маломощных генераторов.

"Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тысяч крупных и промышленных генераторных установок", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что часть этих потребностей надеются закрыть с помощью наших партнеров.

Напомним, Киев получил 4 экскаватора и более 130 генераторов от правительства США. Это поможет устранять повреждения теплосетей, восстанавливать и поддерживать теплоснабжение киевлянам.

Ранее мы писали, что Германия выделит Украине 50 миллионов евро помощи на зиму

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