Лавров попытался "отбелить" деятельность ЧВК "Вагнера" в Судане
В России утверждают, что Судан якобы имеет полное право обращаться за "услугами" ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова в ходе брифинга.
"ЦАР, Мали, и Судан, чьи законные власти обращаются к услугам ЧВК "Вагнер", - имеют на это полное право", - заявил чиновник страны-агрессора.
При этом он не забыл упомянуть и США, где якобы есть такие же частные военные компании.
Напомним, 15 апреля в Судане началась попытка государственного переворота. Ее организовали так называемые силы быстрого реагирования.
Африканские СМИ отмечают, что силы быстрого реагирования активно сотрудничают с ЧВК "Вагнера". Они имеют совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в частности, золота.
Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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