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Лавров попытался "отбелить" деятельность ЧВК "Вагнера" в Судане

Новина українською →
Нью-Йорк, Вторник 25 апреля 2023 21:58
Лавров попытался "отбелить" деятельность ЧВК "Вагнера" в Судане Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России утверждают, что Судан якобы имеет полное право обращаться за "услугами" ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова в ходе брифинга.

"ЦАР, Мали, и Судан, чьи законные власти обращаются к услугам ЧВК "Вагнер", - имеют на это полное право", - заявил чиновник страны-агрессора.

При этом он не забыл упомянуть и США, где якобы есть такие же частные военные компании.

Напомним, 15 апреля в Судане началась попытка государственного переворота. Ее организовали так называемые силы быстрого реагирования.

Африканские СМИ отмечают, что силы быстрого реагирования активно сотрудничают с ЧВК "Вагнера". Они имеют совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в частности, золота.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Судан ЧВК Вагнера Лавров Вагнеровцы
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