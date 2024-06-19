США и союзники обсуждают, какие обязательства дать Украине по вступлению в НАТО, - CNN

Обсуждения ведутся среди ключевых союзников. В частности, европейские партнеры критикуют США, что они не хотят "заходить далеко" в вопросе членства Украины. Среди критиков - страны, которые находятся вблизи границы с Россией.

Официальные лица США и Германии предложили, чтобы Альянс во время саммита в июле пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь". Об этом в апреле заявлял генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Один из чиновников США отметил, что представители администрации Байдена не считают, что слово "необратимый" поддерживают все страны НАТО. Речь идет, например, о Венгрии. Некоторые члены Альянса неохотно употребляют это слово, поскольку Украине еще нужны демократические и антикоррупционные реформы.

При этом, по данным издания, большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена. Другой европейский чиновник заявил, что союзники ЕС непосредственно лоббировали Белый дом, чтобы сделать путь Украины как можно более четким.

Чиновник из восточноевропейской страны в комментарии CNN заявил, что США остаются "гибкими" перед официальными встречами в следующем месяце. Официальные лица подчеркивают, что коммюнике НАТО еще не принято, а вопрос активно обсуждается.