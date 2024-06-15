От многовекторности Кучмы до заявки на вступление: как Украина шла в НАТО

После начала российского полномасштабного вторжения, Украина активно продвигает вопрос своего членства в НАТО. И хотя сегодня большинство украинцев поддерживают этот евроатлантический вектор Киева, так было не всегда.

Какими были отношения Киева с НАТО раньше и почему Украина до сих пор не стала частью Альянса, – в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

Когда начались отношения Украины с НАТО

Почему Украина не получила ПДЧ на саммите НАТО в 2008 году

Когда Украина возобновила движение в НАТО

Как война повлияла на движение Украины в НАТО

Когда начались отношения Украины с НАТО

Фактически движение Украины на сближение с НАТО началось едва ли не сразу после провозглашения независимости. В 1992 году Киев посетил тогдашний генсек Альянса Манфред Вернер и пригласил Украину в Совет евроатлантического сотрудничества. В том же году Украина получила статус страны-партнера НАТО, через год присоединилась к программе "Партнерство ради мира", а в 1995 одобрила первую индивидуальную программу партнерства с НАТО.

На июльском саммите в Мадриде в 1997-м между Украиной и НАТО была заключена Хартия об особом партнерстве, а через несколько месяцев была основана Комиссия Украина-НАТО, которая просуществовала до 2023 года (потом ее сменил Совет Украина-НАТО).

Но в 90-х о вступлении Украины в НАТО речь не шла. Впервые о евроатлантической интеграции заговорил в 2002 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма, и в том же году на саммите в Праге был подписан аналог Плана действий по членству.

Подписанный с Украиной документ отличался от привычного ПДЧ для кандидатов в Альянс, поскольку в НАТО не слишком верили в искренность Кучмы. И, как выяснилось позже, не прогадали. В 2004 году Кучма изменил вектор своей политики, исключив положения о вступлении Украины в НАТО из Военной доктрины.

Кучма был известен своей политикой многовекторности, заключавшейся в одновременном развитии отношений с Россией и Западом. Сам же Кучма называл свой подход "политикой самоизоляции". Но намерение Кучмы вступить в НАТО фактически стало краем его многовекторности.

Почему Украина не получила ПДЧ на саммите НАТО в 2008 году

Активный диалог между Украиной и НАТО возобновился уже в 2005 году, после прихода к власти Виктора Ющенко, вернувшего евроатлантические стремления в Военную доктрину. В том же году на Брюссельском саммите Ющенко (который был на мероприятии единственным представителем страны вне НАТО) заявил о желании Украины стать членом Альянса.

Хотя вступление в НАТО не слишком поддерживали граждане (в 2006 году против интеграции было 63% украинцев), тогдашнее правительство продолжало двигаться в сторону сближения с Альянсом. В 2008 году президент, премьер и спикер парламента направили совместное письмо генсеку НАТО, в котором попросили рассмотреть предоставление Украине настоящего ПДЧ на Бухарестском саммите.

Фото: Кучма первым повел Украину в НАТО, но затем передумал (Getty Images)

Но ожидания Киева от апрельского саммита в Бухаресте не оправдались. Ни Украина, ни Грузия, которая тоже хотела в НАТО, не получили ПДЧ. Вместо этого Альянс заверил Украину в том, что она все же когда-то станет членом НАТО, и пообещали вернуться к вопросу позже.

Хотя формальным поводом для отказа стала политическая нестабильность в Украине, настоящей причиной такого решения Альянса могла быть позиция России. На Бухарестский саммит был приглашен президент РФ Владимир Путин, выступивший в своем обращении к членам Альянса против интеграции Украины и Грузии, а также намекнул на территориальные претензии по Крыму.

Через 15 лет после саммита в Бухаресте госсекретарь США Кондолиза Райс рассказала, что Вашингтон и другие члены НАТО были готовы предоставить Украине ПДЧ, но именно из-за позиции Путина отказались от этой идеи.

"В тот день мы решили, что этого нельзя делать. Несмотря на то, что США и президент Буш были уверены, что время предоставить Украине ПДЧ пришло", – вспоминала она в 2023 году.

В то же время Ющенко обвинял Германию и Францию. По его словам, именно лидеры этих стран, в том числе тогдашний немецкий канцлер Ангела Меркель, призвали НАТО не спешить с решением о ПДЧ.

"С Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодняшний день только треть украинцев разделяют проект НАТО. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - рассказывал Ющенко о том саммите.

А уже в 2010 году тогда еще президент Виктор Янукович остановил движение Украины в НАТО и подписал закон о внеблоковом статусе.

Когда Украина возобновила движение в НАТО

В 2014 году после Революции Достоинства и бегства Януковича из страны Верховная рада отменила внеблоковый статус. А уже в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко предложил парламенту закрепить евроатлантическое стремление Украины в Конституции. Соответствующий законопроект был одобрен в 2019 году незадолго до выборов президента.

Закрепление вступления в НАТО в Конституции объясняли нежеланием тогдашних властей допустить "реванш" в случае победы пророссийских сил на выборах 2019 года. Тогда, чтобы отказаться от движения в НАТО, пришлось бы снова менять Конституцию, а найти для этого 300 голосов в парламенте было бы не просто.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Украина еще больше активизировалась в вопросе вступления в НАТО и потребовала ПДЧ.

После того, как Россия начала стягивать войска к украинским границам в 2021 году, Киев призвал НАТО предоставить Украине ПДЧ на Брюссельском саммите.

Как война повлияла на движение Украины в НАТО

Полномасштабное российское вторжение изменило политику Киева по НАТО. От просьб о ПДЧ украинское правительство перешло к более радикальным шагам – 30 сентября 2022 года Киев подал официальную заявку на вступление в НАТО.

Сразу после вторжения РФ в Украину свои заявки на вступление в НАТО подали Финляндия и Швеция, которые не получали до этого ПДЧ. Это стало прецедентом и показало Украине, что выполнение ПДЧ не является обязательным для вступления в Альянс.

Фото: Украина подала заявку на вступление в НАТО после вторжения РФ (president.gov.ua)

На Вильнюсском саммите 2023 года НАТО пообещало, что Украина станет членом Альянса сразу же после завершения войны. Однако Украина ждала и продолжает ждать от НАТО совсем иного. Вместо политических обещаний Киев хочет получить "политическое приглашение" в НАТО.

Оно стало бы юридической гарантией того, что Украина станет членом Альянса в будущем. Однако сегодня у НАТО нет консенсуса по этому поводу. Как рассказывала ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, главными противниками этого являются США и Германия.

"Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно на повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран", – говорила она.

Украина хотела бы получить приглашение в Альянс на будущем саммите в Вашингтоне, но такая перспектива скорее "нулевая", чем реальная, поскольку в США уже не раз подчеркивали, что такой вопрос даже не будет стоять в повестке дня.

Однако, как объясняла Стефанишина, приглашение Украины не привязано к Вашингтонскому или другому саммиту НАТО, поскольку такое решение лидеры Альянса могут принять в любое время. А на саммите в этом году может быть принята дорожная карта по членству Украины в НАТО.