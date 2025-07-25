США и союзники готовятся к войне за Тайвань: рекордные учения уже стартовали

В июле в Австралии стартовали крупнейшие в истории страны совместные военные учения Talisman Sabre. Участие в них принимают 35 тысяч военных из 19 стран.

По словам генерал-лейтенанта армии США Джоэла Воуэлла, цель учений - подготовиться к возможным кризисам в Тихоокеанском регионе и сдержать потенциальные действия Китая, в частности в отношении Тайваня.

Reuters отмечает, что 2025 год уже стал рекордным по количеству и масштабам учений в регионе со времен Второй мировой. Они призваны показать Пекину: в случае попытки вторжения на Тайвань Китай рискует столкнуться не только с США, а с целой группой вооруженных союзников.

Впрочем, за этим стоит сложная дипломатия. США не имеют юридических обязательств защищать Тайвань в случае нападения, как и Австралия, Япония или Филиппины. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, ни одна из этих стран не хочет прямо обещать участие в конфликте с Китаем. Японский премьер, например, даже проигнорировал саммит НАТО, чтобы избежать давления.

Тайвань, понимая риски, повышает оборонный бюджет до 2,5% ВВП. США уже предупредили Тайбэй, что не будут поддерживать его, если он сам не будет серьезно готовиться к защите. Япония планирует поднять военные расходы до 2% ВВП только к 2027 году. Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия тоже не спешат с обязательствами, хотя и участвуют в стратегических встречах с НАТО.

Хотя США публично демонстрируют готовность к действиям в Тихом океане, союзники осторожны, а Тайвань до сих пор остается без реальных гарантий защиты в случае агрессии Китая.

Азиатские союзники боятся повторить судьбу Украины: усиление сотрудничества с Тайбэем и поиск новых партнеров

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что угроза вторжения Китая на Тайвань - "неизбежна". По его словам, Пекин рассматривает захват острова как ключ к доминированию в регионе.

Япония, Австралия и Филиппины соглашаются с этим и уже давно обсуждают между собой возможные действия в случае конфликта. Но приход к власти Дональда Трампа усилил их неуверенность. Администрация США дистанцируется от помощи Украине, что вызывает опасения, будто союзники в Азии также могут остаться без поддержки в критический момент.

Хэгсет и его команда пытаются успокоить партнеров - они встретились с президентом Филиппин Маркосом-младшим, пообещали придерживаться оборонных обязательств и даже немного снизили пошлины. Япония тоже заключила торговое соглашение с США. В Южной Корее и Японии обсуждают, как их верфи могут помогать флоту США, а войска - действовать в случае войны за Тайвань.

Параллельно Тайвань провел крупнейшие в своей истории военные учения, на которые прибыла рекордная за всю историю американская военная делегация. Также тайваньцев пригласили на совместные маневры с США, Японией и Филиппинами на островах вблизи потенциальной зоны боевых действий.

Несмотря на политическую неопределенность, Пентагон фокусируется на практическом сотрудничестве, наращивает военное присутствие и укрепляет связи с союзниками - чтобы иметь больше вариантов в случае эскалации со стороны Китая.

Запад усиливает военное присутствие в Тихом океане на фоне угроз со стороны Китая

Страны НАТО активизируют действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Британия и Франция направили авианосцы, а в учениях в Австралии приняли участие войска Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии и США. Это стало ответом на агрессивную демонстрацию силы со стороны Китая вблизи Австралии.

Австралия обеспокоена, что Трамп может выйти из соглашения AUKUS, которое гарантирует ей атомные подводные лодки. Между тем она предоставляет союзникам инфраструктуру для учений и хранения оружия.

В самих США продолжаются дебаты: не провоцирует ли Вашингтон обострение, усиливая военное присутствие. Часть экспертов предлагает вывести войска из Тайваня, Кореи и Японии, но другие считают это сигналом слабости, что может спровоцировать Пекин на вторжение.

Китай, в свою очередь, наращивает уверенность - недавно провел крупные морские учения в западной части Тихого океана. Пентагон пока настроен действовать активнее. Но пока ситуация только обостряется.