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Индия не исключает ограничений на закупку нефти из РФ в случае роста цен, - Telegraph

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Нью-Дели, Вторник 10 января 2023 16:08
Индия не исключает ограничений на закупку нефти из РФ в случае роста цен, - Telegraph Фото: Индия не исключает ограничений на закупку нефти из РФ в случае роста цен (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российской нефти. В случае если цена за нефть превысит 60 долларов за баррель, Нью-Дели может ввести ограничения на закупку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph India.

Источники издания сообщают, что ограничение не повлияло на импорт российской нефти, поскольку в настоящее время цена составляет 53-56 долларов за баррель.

Однако правительство взвешивает варианты действий, если цена превысит 60 долларов за баррель - тогда закупки будут ограничены - или если ЕС примет решение о введении всеобъемлющих вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.

Россия остается главным экспортером нефти в Индию третий месяц подряд в декабре, поставляя 1,17 млн баррелей в день сырой нефти - рекордный показатель за всю историю. Импорт в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, причем основными покупателями стали частные нефтеперерабатывающие компании.

Напомним, 2 декабря страны ЕС согласовали ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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