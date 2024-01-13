RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и Япония договорились усиливать санкции против РФ за вторжение в Украину

Фото: США и Япония договорились усиливать санкции против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава договорились усиливать санкции против России за вторжение ее войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что два высокопоставленных дипломата договорились о том, что Япония и Соединенные Штаты продолжат вводить новые жесткие санкции против России, а также и дальше будут оказывать разностороннюю поддержку Украине.

В ходе встречи главы МИД также обсудили ситуацию в Красном море после того, как американские и британские войска нанесли удары по хуситам, а также перспективы развития войны в Секторе Газа и ряд других международных вопросов.

Введение санкций против России

С 24 февраля 2022 года страны Запада ввели рекордное количество санкций против РФ за ее вторжение в Украину. Ограничения продолжают вводить практически каждую неделю.

Недавно сообщалось, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставку запчастей. Только у "Аэрофлота" сломались 8 самолетов за последние 5 недель.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки 11 января ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ. Минфин США также сообщило, что ужесточение санкций против РФ в конце 2023 года ударило по нефтяным доходам Кремля.

На днях президент Украины Владимир Зеленский обсудил с партнерами ужесточение санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯпонияВторжение России в Украину