RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и Южная Корея проведут учения на фоне угроз КНДР

Фото: США и Южная Корея проведут совместные учения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 21 августа, стартуют совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В учениях примут участие флот, ВВС, морская пехота союзников, а также космические силы США и персонал

Сотрудничество США и Южной Кореи

Страны усиливают оборонное сотрудничество на фоне растущей угрозы и регулярных провокаций со стороны КНДР. Так недавно президент Южной Кореи Юн Сок Йоль определил развитие возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз КНДР как приоритет армии его страны.

А 18 августа в Вашингтоне прошел саммит, в котором приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль. На нем стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяСоединенные Штаты Америки