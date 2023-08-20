США и Южная Корея проведут учения на фоне угроз КНДР

В учениях примут участие флот, ВВС, морская пехота союзников, а также космические силы США и персонал

Сотрудничество США и Южной Кореи

Страны усиливают оборонное сотрудничество на фоне растущей угрозы и регулярных провокаций со стороны КНДР. Так недавно президент Южной Кореи Юн Сок Йоль определил развитие возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз КНДР как приоритет армии его страны.

А 18 августа в Вашингтоне прошел саммит, в котором приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль. На нем стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

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