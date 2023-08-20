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США та Південна Корея проведуть навчання на тлі загроз з боку КНДР

Фото: США та Південна Корея проведуть спільні навчання (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 21 серпня, стартують спільні військові навчання США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

В навчаннях візьмуть участь флот, ВПС, морська піхота союзників, а також космічні сили США та персонал 

Співпраця США та Південної Кореї

Країни посилюють оборонну співпрацю на тлі зростаючої загрози та регулярних провокацій з боку КНДР. Так, нещодавно президент Південної Кореї Юн Сок Йоль визначив розвиток можливостей стримування проти ядерних та ракетних загроз КНДР як пріорітет армії його країни.

А 18 серпня у Вашингтоні відбувся саміт, в якому взяли участь прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. На ньому сторони домовились посилити співпрацю в безпековій сфері.

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