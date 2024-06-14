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Китай изменил свой первый мирный план, начинавшийся с восстановления суверенитета Украины - ОП

Пятница 14 июня 2024 23:25
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Китай изменил свой первый мирный план, начинавшийся с восстановления суверенитета Украины - ОП Иллюстративное фото: Китай изменил свой мирный план по Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Китай в своем варианте мирного плана по отношению к российской агрессии против Украины пунктом номер один ставил восстановление территориальной целостности и суверенитета. Однако предложение не отражает те начальные попытки КНР вернуться к международному праву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Николай Точицкий в эфире национального телемарафона.

"Мы с вниманием отнеслись к китайскому плану из 12 пунктов и пунктом номер один был пункт о территориальной целостности и суверенитете, соблюдении всех положений Устава ООН. А новое предложение, которое оказалось из 6 пунктов, абсолютно не отражает те начальные попытки Китая вернуться к международному праву ", – рассказал Точицкий.

Он отметил, что Китай заявляет о мирном процессе, однако настаивает, что "без участия Российской Федерации нельзя делать какого-либо рода саммиты, посвященные регулированию ситуации вокруг Украины".

"А если честно говорить - российской агрессии. Мы понимаем, что без четкого понимания, что это агрессия против Украины, что это Российская Федерация нарушила основные положения международного права, вряд ли диалог будет конструктивным", - отметил Точицкий.

Мирный план Китая

Мирный план Китая по Украине был представлен в феврале 2023 года. Первая его версия состояла из 12 пунктов и должна способствовать мирному урегулированию войны в Украине.

Этот план был частью усилий Китая по позиционированию себя как нейтрального посредника в войне, хотя он получил неоднозначные отзывы от разных международных игроков.

Ранее стало известно, что Китай отказался от участия в саммите мира, который пройдет в Швейцарии. В то же время Пекин начал продвигать свой "мирный план".

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