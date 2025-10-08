США и Канада совместно работают над системой ПРО "Золотой купол", - Трамп

Соединенные Штаты и Канада "тесно сотрудничают" в работе над новой системой противоракетной обороны "Золотой купол".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Как уточнил американский президент, новая ПРО разрабатывается для развертывания в обеих странах.
"Хотим, чтобы это была защита, с учетом того, что происходит в мире", - заявил Трамп.
"Золотой купол" - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.
Речь идет о запуске на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых спутников с лазерами или ракетным вооружением для перехвата целей.
По данным Reuters, сеть может состоять из 400-1000 спутников для обнаружения запусков и примерно 200 боевых аппаратов для поражения ракет в воздухе.
Среди компаний, претендующих на участие в проекте, называли SpaceX Илона Маска, Palantir и Anduril. При этом SpaceX не будет заниматься разработкой вооружения, а только технической инфраструктурой.
В мае Трамп объявил, что система ПРО "Золотой купол" обойдется в 175 млрд долларов, и одобрил выделение первого транша.
Впоследствии стало известно, что инновационная система противоракетной обороны будет иметь четыре уровня - один спутниковый и три наземных, с 11 батареями малой дальности, которые будут расположены по всей территории США, в том числе на Аляске и на Гавайях.