ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ХАМАС не будет вести переговоры с Израилем до улучшения гуманитарной ситуации в Газе, - TJP

Пятница 01 августа 2025 03:58
UA EN RU
ХАМАС не будет вести переговоры с Израилем до улучшения гуманитарной ситуации в Газе, - TJP Иллюстративное фото: ХАМАС отказался от переговоров с Израилем (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

ХАМАС сообщил посредникам, что не будет вступать в переговоры с Израилем, пока гуманитарная ситуация в Секторе Газа не улучшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как пишет издание, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, уже прибыл на Ближний Восток, поскольку переговоры о прекращении огня и соглашение по заложникам между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

"Израиль и США сформировали новую договоренность из-за неуступчивости ХАМАС, признавая необходимость изменить переговорный формат. Необходимо перейти от рамок освобождения части заложников к формату, который будет включать освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы", - сообщил источник The Jerusalem Post после встречи премьер-министра Беньямина Нетаньяху со Стивом Уиткоффом.

В то же время, по данным СМИ, Израиль и США будут работать над увеличением гуманитарной помощи, продолжая военные операции в Газе. В частности, Уиткофф и Нетаньяху, вероятно, обсуждались переговоры о прекращении огня в Газе, возвращении заложников из плена ХАМАС и Иран.

Переговоры Израиля с ХАМАС

Недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что переговоры с ХАМАС не имеют перспективы, поскольку "это религиозные нацисты, которые имеют целью уничтожить Израиль".

В то же время, президет США Дональд Трамп заявил, что учитывая провал переговоров, Израилю придется принять решение о дальнейших шагах в Секторе Газа.

Ранее правительство Израиля назвало неприемлемыми условия ХАМАС по освобождению заложников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС Сектор Газа
Новости
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции