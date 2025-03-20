США и Израиль проведут высокоуровневые консультации по Ирану на следующей неделе, - Axios

Отмечается, что это будет первая встреча американо-израильской Стратегической консультативной группы после вступления Дональда Трампа на пост президента США. Это самый высокий форум для американо-израильского обсуждения ядерной программы Ирана.

По словам израильских чиновников, их делегацию возглавят ведущие советники Нетаньяху - министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби.

В состав делегации также войдут высокопоставленные представители Совета национальной безопасности, вооруженных сил, Моссада, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Комиссии по атомной энергии.

Они встретятся с американской командой во главе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем и представителями Госдепартамента, Пентагона и разведывательного сообщества США

На встрече ожидается обсуждение войны в Газе и переговоров между Израилем и Ливаном по спорной границе.

Ядерная сделка США и Ирана

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Подобный договор Штаты и Иран подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018-м.

Однако недавно стало известно, что Трамп направил письмо Тегерану с предложением провести переговоры по ядерной программе Ирана. По его мнению, есть два способа борьбы с Ираном - военный или заключение сделки.

В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил нежелание вести переговоры с "высокомерными государствами". Он обвинил США в политике "диктата" и "навязывания". На что у Трампа посоветовали лидеру Ирана поставить интересы народа выше террора.

А вчера стало известно, что Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.