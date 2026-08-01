США и Израиль готовят масштабные удары по энергетике Ирана в эти выходные, - CBS News

США и Израиль планируют совершить одну из самых масштабных компаний бомбардировок энергетической инфраструктуры Ирана. Удары могут быть уже в течение этих выходных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По словам источников, план военно удара обсуждался во время заседания кабинета министров США в пятницу. Целью атак, скорее всего, станет энергетическая инфраструктура, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.
Как говорят собеседники, Израиль уведомлен и координирует свои действия с США. Однако они уточняют, что Трамп еще не дал окончательного разрешения на удары.
"В пятницу состоялись переговоры на высоком уровне с участием представителей США по поводу отключения электроэнергии в Тегеране, но по состоянию на пятницу после обеда решение принято не было", - пишет издание.
Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые страна приостановила во время перемирия, заключенного при посредничестве США. При этом как известно, США возобновили атаки на Иран в начале июля, но за это время Тегеран не наносил удары по Израилю.
Бывший американский чиновник заявил CBS, что нанесение ударов по энергетике повлияет на способность иранских военных предоставлять услуги и эффективно управлять страной.
В то же время действующий израильский чиновник сказал телеканалу, что Израиль ничего не знает о подготовке ударов по Ирану.
"Израилю ничего не известно о решении возобновить полномасштабные военные действия, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным операциям против Ирана", - сказал он.
Но важно отметить, что по информации The Wall Street Journal, Трамп уже отдал приказ о новой атаке на Иран с целью заставить Тегеран капитулировать. Источники этого СМИ тоже говорят, что атака может начаться в эти выходные и продлиться несколько дней.
Напомним, менее суток назад в The Telegraph появилась информация, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху думают усилить экономическое давление на Иран. Источники издания сказали, что есть несколько сценариев касаемо наземной блокады.
Также мы писали, что на днях Трамп допустил, что может уничтожить иранскую гору Пикакс, где находится ядерный объект.