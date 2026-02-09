США и Иран "остановили" цены на нефть: чего ждать в будущем

Этот шаг уменьшил опасения аналитиков рынка относительно вероятных проблем с поставками нефти. Фьючерсы на сырую нефть Brent выросли на 17 центов, или 0,3%, до 68,22 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate выросла на 18 центов, или 0,3%, до 63,73 доллара.

По данным агентства, около пятой части мирового потребления нефти проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном. Дальнейшая стабилизация ситуации вокруг Ирана может способствовать незначительному уменьшению цен на нефть.

На прошлой неделе цены на нефть Brent и WTI упали более чем на 3% и 2% соответственно, что стало их первым падением за семь недель, поскольку напряженность ослабла, а также на фоне широкой распродажи на рынке.

Инвесторы также сталкиваются с усилиями Запада по ограничению доходов России от экспорта нефти, поддерживающих ее войну в Украине.

Так, Еврокомиссия в пятницу предложила ввести полный запрет на любые услуги, поддерживающие экспорт российской сырой нефти.

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, некогда крупнейший покупатель нефти из РФ, также с недавних пор избегают закупок в РФ, что должно помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.