ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США и генсек НАТО присоединятся к переговорам Зеленского с лидерами ЕС в Берлине

Понедельник 15 декабря 2025 15:02
UA EN RU
США и генсек НАТО присоединятся к переговорам Зеленского с лидерами ЕС в Берлине Фото: Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Представители США были приглашены к участию в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом лидеров стран ЕС, которые состоятся сегодня в Берлине. Также присоединится генсек НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя немецкого правительства, представителей США также пригласили присоединиться к переговорам, которые запланированы на вечер с участием Зеленского и лидеров европейских стран.

Кроме того, НАТО подтвердило, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте также прибудет в Берлин для участия в переговорах. Соответствующее подтверждение появилось в последние минуты.

Отдельно заместитель главного представителя Европейской комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также посетит берлинские переговоры в этот вечер.

Таким образом, участие ключевых международных партнеров Украины в переговорах в Берлине было официально подтверждено.

Переговоры в Берлине

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали, что 15 декабря в Берлине должна состояться встреча европейских лидеров, в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны планируют обсудить мирный план в отношении Украины.

Накануне этой встречи, вчера в столице Германии начались переговоры украинской делегации во главе с Зеленским со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Переговоры продолжались более пяти часов, после чего Уиткофф заявил о "значительном прогрессе".

Сегодня, 15 декабря, в Берлине стартовал второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями по мирному плану США по завершению войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Берлин
Новости
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе