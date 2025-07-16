США и Европа поставили дедлайн Ирану для ядерной сделки, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как отметили источники издания, государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании во время телефонного разговора в понедельник, 14 июля, договорились установить конец августа как фактический срок достижения ядерной сделки с Ираном.

Если до этого срока соглашение не будет достигнуто, три европейских государства планируют запустить механизм "snapback". Он автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, которые были отменены в соответствии с соглашением 2015 года.

Процесс активации "snapback" длится 30 дней, и европейцы хотят завершить его до того, как Россия начнет председательство в Совете Безопасности ООН в октябре.