США и Европа поставили дедлайн Ирану для ядерной сделки, - Axios
США и Европа поставили дедлайн для заключения ядерной сделки Ираном. Иначе Тегеран ждут жесткие санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как отметили источники издания, государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании во время телефонного разговора в понедельник, 14 июля, договорились установить конец августа как фактический срок достижения ядерной сделки с Ираном.
Если до этого срока соглашение не будет достигнуто, три европейских государства планируют запустить механизм "snapback". Он автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, которые были отменены в соответствии с соглашением 2015 года.
Процесс активации "snapback" длится 30 дней, и европейцы хотят завершить его до того, как Россия начнет председательство в Совете Безопасности ООН в октябре.
Иран в свою очередь утверждает, что нет правовых оснований для повторного введения санкций, и в ответ угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Трамп против Ирана
Напомним, 22 июня США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы была полностью уничтожена.
Однако, как сообщало издание CNN со ссылкой на разведку США, основные элементы иранской ядерной инфраструктуры остались невредимыми.
Эта информация вызвала бурную реакцию Трампа, он обвинил СМИ в распространении дезинформации.
Больше о скандале вокруг Ирана и спецслужб США - в материале РБК-Украина.
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