США и ЕС заключили торговое соглашение: новые тарифы и энергетические контракты

В совместном заявлении стороны зафиксировали договоренности. ЕС обязался отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить приоритетный доступ на рынок для американской сельхозпродукции и морепродуктов.

Вашингтон заявил, что готов снизить действующие 27,5% тарифов на автомобили и автозапчасти. Это произойдет после того, как Брюссель внесет законопроект о снижении пошлин на американские товары.

Объявление сделки и контекст переговоров

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о соглашении 27 июля на гольф-курорте Трампа в Шотландии. Оно стало результатом месяцев переговоров и часовой личной встречи лидеров.

На этой неделе они снова встретились в рамках переговоров по окончанию войны России против Украины. Лидеры назвали торговое соглашение историческим достижением.

В совместном заявлении отмечается, что договор может быть расширен, чтобы охватить новые сферы и улучшить доступ на рынки.

Перспективы для автопрома и инвестиций

Как сообщает Reuters, представитель администрации США заявил, что европейские автопроизводители могут получить облегчение уже в ближайшие недели.

"Как только они смогут внести это законодательство... мы будем готовы предоставить послабления. И я скажу, что обе стороны очень заинтересованы в быстром движении," - отметил он.

Соглашение предусматривает, что отмена американских пошлин на автомобили и автозапчасти вступит в силу в первый день месяца, когда ЕС внесет законопроект. Это открывает перспективу ретроактивных льгот для автопроизводителей.

Энергетика и стратегические отрасли

США согласились с 1 сентября применять режим наибольшего благоприятствования на самолеты и их части, дженерики, химические компоненты и ряд природных ресурсов, включая пробку.

ЕС подтвердил намерение закупить американский СПГ, нефть и ядерные продукты на сумму 750 млрд долларов, а также чипы для искусственного интеллекта на 40 млрд долларов.

Кроме того, европейские компании планируют инвестировать еще 600 млрд долларов в стратегические отрасли США до 2028 года.

Цифровая торговля и металлургия

Стороны обязались устранить "неоправданные барьеры в цифровой торговле". ЕС отказался от идеи введения платы за использование сетей.

Также планируется разработка правил происхождения товаров, чтобы выгоды от сделки доставались обеим сторонам.

Отдельно обсуждается сотрудничество для защиты рынков стали и алюминия от перепроизводства и создание устойчивых цепочек поставок.