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США и Дания проведут учения в Балтийском море

Воскресенье 17 сентября 2023 07:11
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США и Дания проведут учения в Балтийском море Фото: США и Дания проведут обучение с ракетами SM-6 (c6f.navy.mil)
Автор: Антон Малиновский

Военно-морские силы США в Европе и вооруженные силы Дании проведут совместные учения в Балтийском море с использованием современной ракетной установки SM-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт 6-го флота США.

Учения стартуют 18 сентября, а их целью будет улучшение навыков защиты конвоев.

"Проводя эти операции с территории Дании, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника по обеспечению региональной стабильности", - подчеркнули в 6-м флоте США.

Ракетная система SM-6 может перехватывать воздушные угрозы, включая баллистические ракеты на финальной фазе полета. Кроме этого, она способна высокоточному поражению стационарных и подвижных морских и наземных целей.

Обучение НАТО

В следующем году НАТО проведет свои крупнейшие совместные учения со времен холодной войны. В них примет участие 31 страна и Швеция.

По данным FT, в учениях Trident Juncture примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Целью станет отработка отражения российской агрессии против одного из своих членов.

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Дания Соединенные Штаты Америки
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