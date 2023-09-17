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США та Данія проведуть навчання в Балтійському морі

Неділя 17 вересня 2023 07:11
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США та Данія проведуть навчання в Балтійському морі Фото: США та Данія проведуть навчання з ракетами SM-6 (c6f.navy.mil)
Автор: Антон Малиновський

Військово-морські сили США в Європі та Збройні сили Данії проведуть спільні навчання в Балтійському морі з використанням сучасної ракетної установки SM-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт 6-го флоту США.

Навчання стартують 18 вересня, а їхньою ціллю буде покращення навичок із захисту конвоїв.

"Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника щодо забезпечення регіональної стабільності", - наголосили у 6-му флоті США.

Зазначається, що ракетна система SM-6 може перехоплювати повітряні загрози, включаючи балістичні ракети на фінальній фазі польоту. Крім цього, вона має здатність високоточного ураження стаціонарних та рухомих морських і наземних цілей.

Навчання НАТО

Наступного року НАТО проведе свої найбільші спільні командні навчання з часів холодної війни. У них братиме участь 31 країна та Швеція.

За даними FT, у навчаннях Trident Juncture візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Метою стане відпрацювання відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.

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