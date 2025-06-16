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Стармер уверен: США не свернут проект атомных подлодок с Британией и Австралией

Понедельник 16 июня 2025 06:05
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Стармер уверен: США не свернут проект атомных подлодок с Британией и Австралией Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что не сомневается в том, что оборонительный пакт AUKUS с США и Австралией будет продолжен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это действительно важный проект, поэтому у меня нет никаких сомнений, что он будет продвигаться. Это не редкость для нового правительства - проводить обзор такого проекта", - сказал Стармер журналистам, отправляясь на G7.

Как ожидается, премьер Британии встретится на саммите G7 и с президентом США Дональдом Трампом, и с австралийским лидером Энтони Альбанезе.

Что предшествовало

На прошлой неделе Пентагон начал пересмотр соглашения времен Байдена о разработке атомных подводных лодок с Австралией и Британией (AUKUS).

Пакт был подписан в 2021 году для противодействия военной экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отмечается , что пересмотр происходит в рамках усилий Трампа по привлечению союзников к большей ответственности за свою оборону и обеспечению достаточного количества собственных военных кораблей.

Ранее в июне Британия объявила, что построит до 12 новых подлодок в рамках партнерства. В случае, если США выйдут из пакта, это нанесет серьезный удар по Австралии и Великобритании.

Как работает пакт AUKUS

В рамках пакта, подписанного в 2021 году, США, Британия и Австралия совместно работают над созданием атомных подводных лодок и углубляют оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

В частности, США и Великобритания делятся с Австралией технологиями атомных подводных лодок, включая секретные наработки. Причем это первый случай с 1965 года, когда Вашингтон передает такую информацию.

Далее Австралия получает атомные подлодки, часть которых строится в США или Британии, а позже - в свой Австралии с технологической помощью Вашингтона и Лондона.

Таким образом, задача Соединенных Штатов и Великобритании в рамках этого пакта - обучить, помочь, передать технологии и нарастить обороноспособность Австралии.

Напомним, на днях премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что планирует во вторник встретиться с Трампом. Он уточнил, что обсудит с ним тарифы США на австралийским импорт, а также будет поднят вопрос по AUKUS.

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Соединенные Штаты Америки Великобритания Австралия Кир Стармер
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