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США и Британия призвали ХАМАС принять предложение Израиля о перемирии

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Британия призвали ХАМАС как можно быстрее принять предложение Израиля о перемирии в войне и освободить израильских заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"ХАМАС получил на рассмотрение предложение, которое является чрезвычайно щедрым со стороны Израиля", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Всемирного экономического форума в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По его словам, единственное, что стоит между народом Газы и прекращением огня – это боевики ХАМАС.

"Они должны принять решение, и они должны принять решение быстро. Я надеюсь, что они примут правильное решение", - добавил он.

Источник, проинформированный о переговорах, сообщил, что предложение Израиля повлекло за собой сделку по освобождению менее 40 из примерно 130 заложников в обмен на освобождение палестинцев, заключенных в Израиле.

Вторая фаза перемирия будет состоять из "периода устойчивого спокойствия" – компромиссного ответа Израиля на требование ХАМАС о постоянном прекращении огня.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, который также был в Эр-Рияде на встрече ВЭФ, в свою очередь, также назвал израильское предложение "щедрым".

"Я надеюсь, что ХАМАС действительно согласится на эту сделку, и, честно говоря, все давление в мире и все взгляды мира должны быть сегодня обращены на них со словами "Принимайте эту сделку", - сказал Кэмерон.

Блинкен также сказал, что США и Саудовская Аравия в течение последних нескольких месяцев проделали "интенсивную совместную работу" для достижения соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Эта цель была сорвана войной в Газе.

 

 

Ранее мы писали, что Израиль выдвинул боевикам ХАМАС ультиматум. Он предупредил террористическую группировку о проведении масштабной военной операции в городе Рафах, если боевики не пойдут на соглашение об освобождении части из 133 оставшихся заложников.

По результатам предыдущего раунда переговоров осенью прошлого года, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

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ХАМАСЭнтони БлинкенОбъединенные Арабские ЭмиратыСектор ГазаИзраиль