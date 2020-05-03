У США добова смертність від COVID-19 наблизилася до числа жертв теракту 11 вересня

У Сполучених Штатах Америки 30 квітня кількість померлих від коронавірусу наблизилася до кількості загиблих в результаті теракту 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так, за добу у США від коронавірусу померло 2909 людей, тоді як жертвами теракту 11 вересня, за офіційними даними, стали 2973 особи.

Зазначається, що попри зростання смертності у США, частина американських штатів оголошує про часткове послаблення обмежень та "повернення до нормального життя". Однак епідеміологи попереджають, що послаблення карантину може пришвидшити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії кількість летальних випадків коронавірусу за добу знизилася до показників 10 березня, коли було введено жорсткі карантинні обмеження. За добу жертвами коронавірусу в Італії стали 174 пацієнти.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині спостерігається тенденція до скорочення темпів поширення коронавірусу. За минулу добу в країні було виявлено 793 нових випадків коронавірусу, тоді як днем раніше підтвердили 945 випадків. Загальна кількість випадків коронавірусу в Німеччині перевищує 162 тисячі.