В США суточная смертность от COVID-19 приблизилась к числу жертв теракта 11 сентября

В Соединенных Штатах Америки 30 апреля количество умерших от коронавируса приблизилось к количеству погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так, за сутки в США от коронавируса умерло 2909 человек, тогда как жертвами теракта 11 сентября, по официальным данным, стали 2973 человека.

Отмечается, что несмотря на рост смертности в США, часть американских штатов объявляет о частичном ослаблении ограничений и "возвращении к нормальной жизни". Однако эпидемиологи предупреждают, что ослабление карантина может ускорить распространение коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии количество летальных случаев коронавируса за сутки снизилось до показателей 10 марта, когда были введены жесткие карантинные ограничения. За сутки жертвами коронавируса в Италии стали 174 пациента.

Также РБК-Украина писало, что в Германии наблюдается тенденция к сокращению темпов распространения коронавируса. За минувшие сутки в стране было выявлено 793 новых случая коронавируса, тогда как днем ранее подтвердили 945 случаев. Общее количество случаев коронавируса в Германии превышает 162 тысячи.