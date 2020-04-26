У США за добу від коронавірусу померли майже дві тисячі осіб

За добу число нових випадків коронавірусу COVID-19 досягла 36 188 і 1995 людей померли. Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

Загалом, за даними університету, у США підтверджено 938 072 випадків, 53 391 чоловік померли.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

Раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вказав на дослідження, яке показує, що штами COVID-19 проникли в Нью-Йорк з Європи, а не з Китаю.

Станом на ранок 25 квітня у світі було зафіксовано більше 2,8 млн випадків коронавірусу. У світі зафіксовані 201 502 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. При цьому було відомо про понад 800 тисяч видужали від коронавірусної інфекції.

Також РБК-Україна писало, що у Великій Британії зафіксовано вже більше 20 тисяч летальних випадків від коронавірусу. Загальна кількість заражених коронавірусом у Великій Британії становить майже 150 тисяч осіб.