RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США за добу евакуювали з Кабула близько 16 тисяч осіб. Завершити вихід хочуть 31 серпня

Автор: Дмитрий Кузнецов

США за останню добу вивезли з аеропорту Кабула близько 16 тисяч осіб. В евакуації з Афганістану були залучені 18 літаків шести американських цивільних авіакомпаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону Хенка Тейлора.

"З кінця липня США евакуювали з Афганістану близько 42 тисячі осіб. За останню добу з Кабула були вивезені приблизно 16 тисяч", - сказав він в ході брифінгу.

За його словами, на поточний момент ми долучили 18 повітряних суден, що належать шести комерційним авіакомпаніям. При цьому він зазначив, що для вивезення людей з аеропорту Кабула пріоритет віддається військовим літакам.

Тейлор також зазначив, що евакуацію з Афганістану планується завершити до 31 Серпня.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив цивільні авіакомпанії країни, що їм, можливо, прийдеться допомагати в евакуації людей з Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул