США в сутки эвакуировали из Кабула около 16 000 человек. Завершить выход хотят 31 августа

США за последние сутки вывезли из аэропорта Кабула около 16 тысяч человек. В эвакуации из Афганистана были задействованы 18 самолетов шести американских гражданских авиакомпаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Хэнка Тейлора .

"С конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 тысячи человек. За последние сутки из Кабула были вывезены примерно 16 тысяч", - сказал он в ходе брифинга.

По его словам, на текущий момент мы задействовали 18 воздушных судов, принадлежащих шести коммерческим авиакомпаниям. При этом он отметил, что для вывоза людей из аэропорта Кабула приоритет отдается военным самолетам.

Тейлор также отметил, что эвакуацию из Афганистана планируется завершить до 31 августа.