Поставлял электронику в РФ. Эстонский суд допустил экстрадицию гражданина в США

Харьюский уездный суд в Эстонии признал юридически допустимой экстрадиции в США гражданина страны Андрея Шевлякова, которого американские власти обвинили в закупке электроники для РФ в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EER.

"Суд признал, что применение к нему экстрадиционного ареста является допустимым", - сообщили в Государственной прокуратуре.

Также сообщается, что суд не удовлетворил ходатайство защитника Шевлякова о замене меры пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение.

Это постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.

Дело Андрея Шевлякова

С 2012 года Шевляков находится в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности США и противоречащих внешнеполитическим интересам страны.

Согласно обвинению, в течение 10 лет Шевляков пересылал в РФ электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей, в нарушение норм экспортного контроля.

Шевляков был задержан в Эстонии 28 марта 2023 года. Для его ареста Хьюстонское отделение ФБР сотрудничало с полицией безопасности Эстонии. При аресте у него были изъяты адресованные ему грузы, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры.

В случае обвинительного приговора Шевлякову грозит до 20 лет заключения.

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