В США суд оштрафовал Twitter. Соцсеть препятствовала при расследовании дела Трампа

С чего все начиналось

Специальный прокурор США, расследующий действия Дональда Трампа, получил ордер на обыск учетной записи бывшего президента в Twitter в январе. Но, согласно заключению апелляционного суда США, социальная сеть отложила его выполнение.

Апелляционный суд США в округе Колумбия подтвердил решение федерального судьи о признании действий Twitter неуважительными. Соцсеть оштрафовали на 350 тысяч долларов.

Почему Twitter так себя повел

В постановлении говорится, что Twitter выразил обеспокоенность по поводу Первой поправки по поводу приказа о неразглашении, выданного в связи с ордером, поскольку компания хотела уведомить об этом Трампа.

"При этих обстоятельствах суд не злоупотреблял своим усмотрением, когда в итоге признал действия Twitter неуважительными и наложил санкцию в размере 350 000 долларов", - говорится в постановлении.

По какому делу Трампа прокурор хотел получить доступ к публикациям

Хотя публикации Трампа общедоступны, компания также хранит закрытую информацию об учетных записях, например прямые сообщения, черновики твитов, данные о местонахождении и тип устройства, которое они используют для отправки.

В заключении говорится, что ордер был связан с расследованием прокурором событий, связанных со штурмом Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа, когда он еще был президентом.

Дела против Трампа

Трампу во вторник было предъявлено 4 пункта обвинения в расследовании специальным советником Джеком Смитом событий 6 января 2021 года и других его усилий по сохранению власти после проигрыша на президентских выборах Джо Байдену.

Также Трамп должен столкнуться с дополнительными юридическими проблемами в виде федерального обвинительного акта по 40 пунктам в связи с обращением с секретными материалами в Мар-а-Лаго после выхода из Белого дома.

Кроме того - с обвинительным актом по 34 пунктам от окружного прокурора Манхэттена в связи с шестизначным платежом, который бывший помощник Трампа Майкл Коэн совершил звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс незадолго до выборов 2016 года.