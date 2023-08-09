У США суд оштрафував Twitter. Соцмережа перешкоджала при розслідуванні справи Трампа

З чого все починалося

Спеціальний прокурор США, який розслідує дії Дональда Трампа, отримав ордер на обшук облікового запису колишнього президента у Twitter у січні. Але, згідно з висновком апеляційного суду США, соціальна мережа відклала його виконання.

Апеляційний суд США в окрузі Колумбія підтвердив рішення федерального судді про визнання дій Twitter неповажними. Соцмережу оштрафували на 350 тисяч доларів.

Чому Twitter так себе повів

У постанові йдеться про те, що Twitter висловив стурбованість з приводу Першої поправки з приводу наказу про нерозголошення, виданого у зв'язку з ордером, оскільки компанія хотіла повідомити про це Трампа.

"За цих обставин суд не зловживав своїм розсудом, коли зрештою визнав дії Twitter неповажними та наклав санкцію в розмірі 350 000 доларів", - ідеться в постанові.

У якій справі Трампа прокурор хотів отримати доступ до публікацій

Хоча публікації Трампа загальнодоступні, компанія також зберігає закриту інформацію про облікові записи, як-от прямі повідомлення, чернетки твітів, дані про місцеперебування і тип пристрою, який вони використовують для надсилання.

У висновку йдеться, що ордер був пов'язаний із розслідуванням прокурором подій, пов'язаних зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року прихильниками Трампа, коли він ще був президентом.

Справи проти Трампа

Трампу у вівторок було пред'явлено 4 пункти звинувачення у розслідуванні спеціальним радником Джеком Смітом подій 6 січня 2021 року та інших його зусиль щодо збереження влади після програшу на президентських виборах Джо Байдену.

Також Трамп має зіткнутися з додатковими юридичними проблемами у вигляді федерального обвинувального акта за 40 пунктами у зв'язку з його поводженням із секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після виходу з Білого дому.

Крім того - з обвинувальним актом за 34 пунктами від окружного прокурора Манхеттену у зв'язку із шестизначним платежем, який колишній помічник Трампа Майкл Коен зробив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс незадовго до виборів 2016 року.