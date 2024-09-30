В США обеспокоены, что Россия может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам

Лендеркинга попросили прокомментировать информацию о том, что Россия ведет переговоры о передаче хуситам современных противокорабельных ракет "Яхонт" (экспортное наименование сверхзвуковых ракет "Оникс").

"Мы встревожены этим. Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и русскими было бы очень дестабилизирующим", - отметил он.

Такой вопрос прозвучал после того, как Reuters написало о как минимум двух встречах представителей России и хуситов в этом году в Тегеране.

При этом российский диктатор Владимир Путин предупреждал, что Москва может предоставить оружие дальнего радиуса действия тем, кто хочет нанести удар по западным целям, если США и их союзники позволят Украине бить вглубь российской территории западным оружием.