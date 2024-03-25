Сверхзвуковая скорость. Что известно о российских ракетах "Оникс" и чем они опасны

Войска РФ систематически используют противокорабельные ракеты "Оникс" в своих атаках по территории Украины. Они имеют сверхзвуковую скорость по всему участку полета и являются сложной целью для поражения силами ПВО.

Что известно об особенностях ракеты "Оникс" и ее экспортной версии читайте в материале РБК-Украина .

Российские ракеты "Оникс" - это сверхзвуковые противокорабельные ракеты среднего радиуса. Является советской разработкой 1970 года и предназначена для ударов по надводным, военно-морским группировкам, кораблям и наземной инфраструктуре. Устойчивы против огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Ониксы" могут запускаться с различных платформ, таких как подлодки, корабли и самолеты.

Как правило, для ударов по территории Украины используются береговые комплексы "Бастион". В частности, они также используются оккупантами из района оккупированного Севастополя.

Фактически неуязвимый тип ракет

Согласно заявлениям производителя, "Оникс" практически неуязвим для противовоздушной обороны. Его радиолокационная головка позволяет уничтожать цели как над водой, так и над сушей.

Ракета "Оникс" предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, они применяются против наземных целей (при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз).

Следует отметить, что "Оникс" совершает полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета.

При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели:

низкая;

высокая-низкая для оружейной дальности стрельбы.

Комплекс работает по принципу "выстрел-забыл" и является малозаметным для РЛС (выполнен с использованием СТЭЛС-технологий).

Сведения о "Яхонт"

Экспортная версия ракеты "Оникс" имеет название "Яхонт". Ракеты данного типа стоят на вооружении Сирии, Вьетнама, Индии и Индонезии. Кроме того, существует модернизированная версия "Оникс-М" с дальностью стрельбы до 800 км.

Особенностью данного типа ракет является полет по баллистической траектории на большой высоте и снижение на сверхнизкую высоту перед подлетом к цели. В частности, на маршевом участке "Ониксы" поднимаются до 14 км, на подлете к цели опускаются до 10-15 м и летят в режиме огибания рельефа.