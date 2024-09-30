У США стурбовані, що Росія може надати надзвукові ракети хуситам

Лендеркінга попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія веде переговори про передачу хуситам сучасних протикорабельних ракет "Яхонт" (експортне найменування надзвукових ракет "Онікс").

"Ми стривожені цим. Будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою", - зазначив він.

Таке питання прозвучало після того, як Reuters написало про як мінімум дві зустрічі представників Росії та хуситів цього року в Тегерані.

При цьому російський диктатор Володимир Путін попереджав, що Москва може надати зброю далекого радіусу дії тим, хто хоче завдати удару по західним цілям, якщо США та їхні союзники дозволять Україні бити вглиб російської території західною зброєю.