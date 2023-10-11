В США обеспокоены возможностью одновременной военной помощи Украине и Израилю, - CNN

Как отмечает издание, в настоящее время Украина и Израиль нуждаются в разной помощи. В то время, как наша страна запрашивает поставки большого количества артиллерийских боеприпасов, Иерусалим запросил высокоточные управляемые авиационные боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Но, по данным журналистов, если Израиль начнет свою наземную операцию в секторе Газа, ему могут понадобиться 155-мм артиллерийские боеприпасы. Их нехватку испытывают США и другие союзники по НАТО из-за российского вторжения в Украину.

Неназванные официальные лица рассказали изданию, что Израиль обладает мощной промышленной базой и производит многие виды вооружения, но длительная наземная кампания может истощить все запасы страны.

Источники CNN добавляют, что в США круглосуточно работают над тем, чтобы обнаружить дополнительные запасы боеприпасов по всему миру и найти способы их быстрой доставки в Израиль.

Также неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны США рассказал, что его ведомство просит у американских производителей оружия ускорить выполнение существующих заказов Израиля на военную технику, которые ранее могли считаться менее срочными.

При этом сегодня, 11 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

"Мы можем делать и то, и другое, и будем делать. Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь нашим союзникам и партнерам, и мы также сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что мы сохраняем способность защищать наши интересы и защищать нашу страну", - подчеркнул он после заседания в формате "Рамштайн".

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в Израиль и начали убивать и похищать мирных жителей и военных.

Израиль в ответ начал операцию против террористов, в рамках которой нанес удары по местам их базирования на территории сектора Газа.

По информации СМИ, власти Израиля уже запросили у США системы ПВО и авиационные ракеты.