У США стурбовані можливістю одночасної військової допомоги Україні та Ізраїлю, - CNN

Як зазначає видання, нині Україна та Ізраїль потребують різної допомоги. У той час, як наша країна просить постачання великої кількості артилерійських боєприпасів, Єрусалим запросив високоточні керовані авіаційні боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Але, за даними журналістів, якщо Ізраїль розпочне свою наземну операцію в секторі Газа, йому можуть знадобитися 155-мм артилерійські боєприпаси. Їх нестачу відчувають США та інші союзники НАТО через російське вторгнення в Україну.

Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що Ізраїль має потужну промислову базу і виробляє багато видів озброєння, але тривала наземна кампанія може виснажити всі запаси країни.

Джерела CNN додають, що у США цілодобово працюють над тим, щоб виявити додаткові запаси боєприпасів у всьому світі та знайти способи їх швидкої доставки до Ізраїлю.

Також неназваний високопосадовець Міноборони США розповів, що його відомство просить у американських виробників зброї прискорити виконання існуючих замовлень Ізраїлю на військову техніку, які раніше могли вважатися менш терміновими.

При цьому сьогодні, 11 жовтня, глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США можуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль.

"Ми можемо робити і те, і інше, і робитимемо. Ми зробимо все необхідне, щоб допомогти нашим союзникам і партнерам, і ми також зробимо все необхідне, щоб переконатися, що ми зберігаємо здатність захищати наші інтереси та захищати нашу країну", - наголосив він після засідання у форматі "Рамштайн".

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю та почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових.

Ізраїль у відповідь розпочав операцію проти терористів, у рамках якої завдав ударів по місцях їхнього базування на території сектору Газа.

За інформацією ЗМІ, влада Ізраїлю вже запросила у США системи ППО та авіаційні ракети.