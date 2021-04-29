США не прагнуть до напруженості, але Росію чекають наслідки за агресію, - Байден

Байден зазначив, що дав зрозуміти президенту Володимиру Путіну, що, хоча США не прагнуть до ескалації, їхні дії мають наслідки.

"Я прямо і пропорційно відповів на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес - вони зробили і те, і інше, і я відповів", - заявив глава Білого дому.

Він додав, що Москва і Вашингтон "можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам" обох країн. У приклад Байден навів продовження в лютому на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Як ми це зробили, коли продовжили новий ДСНВ з ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи", - вказав президент США.

Він додав, що виконав своє зобов'язання скликати саміт з клімату з усіма найбільшими економіками світу - від Китаю і Росії до Індії та Європейського Союзу - в перші 100 днів президентства.