США прагнуть конструктивних відносин з РФ, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про прагнення США до конструктивних відносин з РФ. При цьому, Штати засуджують введення санкцій Росією.
Про це Блінкен написав у Twitter.
Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язань.
"Разом з нашими партнерами і союзниками ми прагнемо до більш конструктивних відносин з Росією, але вона повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання", - зазначив Блінкен.
Він також сказав, що США засуджують введені Росією санкції проти чиновників ЄС.
Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен виступить за зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2" на переговорах з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Зустріч повинна пройти в Лондоні.
Нагадаємо, група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.