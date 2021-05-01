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США прагнуть конструктивних відносин з РФ, - Блінкен

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про прагнення США до конструктивних відносин з РФ. При цьому, Штати засуджують введення санкцій Росією.

Про це Блінкен написав у Twitter.

Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

"Разом з нашими партнерами і союзниками ми прагнемо до більш конструктивних відносин з Росією, але вона повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання", - зазначив Блінкен.

Він також сказав, що США засуджують введені Росією санкції проти чиновників ЄС.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен виступить за зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2" на переговорах з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Зустріч повинна пройти в Лондоні.

Нагадаємо, група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

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