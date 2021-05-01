Блінкен виступить за зупинку "Північного потоку-2" на зустрічі з главою МЗС Німеччини
Держсекретар США Ентоні Блінкен виступить за зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2" на переговорах з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Зустріч повинна пройти в Лондоні.
Про це повідомив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер, передає ТАСС.
Блінкен називає "проблемою" будівництво "Північного потоку-2".
"Я думаю, що ми окремо проведемо переговори з Німеччиною у двосторонньому форматі. "Північний потік-2" залишається проблемою. Ви чули це від президента, від держсекретаря, від офіційних представників. І ми будемо продовжувати дуже ясно давати зрозуміти Німеччині наші погляди на цей проект, що він повинен бути зупинений", - сказав він.
Нагадаємо, група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
Також в компанії Nord Stream 2 AG - оператор "Північного потоку-2" - відмовилися назвати можливі терміни здачі проекту. Відомо, що будівництво газопроводу підходить до завершення.