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Блінкен виступить за зупинку "Північного потоку-2" на зустрічі з главою МЗС Німеччини

Новость на русском → США, Німеччина, Субота 01 травня 2021 01:11
Блінкен виступить за зупинку "Північного потоку-2" на зустрічі з главою МЗС Німеччини Фото: будівництво газопроводу підходить до завершення (www.nord-stream2.com)
Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступить за зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2" на переговорах з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Зустріч повинна пройти в Лондоні.

Про це повідомив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер, передає ТАСС.

Блінкен називає "проблемою" будівництво "Північного потоку-2".

"Я думаю, що ми окремо проведемо переговори з Німеччиною у двосторонньому форматі. "Північний потік-2" залишається проблемою. Ви чули це від президента, від держсекретаря, від офіційних представників. І ми будемо продовжувати дуже ясно давати зрозуміти Німеччині наші погляди на цей проект, що він повинен бути зупинений", - сказав він.

Нагадаємо, група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Також в компанії Nord Stream 2 AG - оператор "Північного потоку-2" - відмовилися назвати можливі терміни здачі проекту. Відомо, що будівництво газопроводу підходить до завершення.

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