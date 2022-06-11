США прагнуть до дипломатичного вирішення деблокування українських портів, - Пентагон

США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Однак американські військові можуть внести свій внесок у разі потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції у Сінгапурі.

Він зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.

"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні внести сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо в першу чергу досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - заявив Остін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина і Росія обговорили розблокування українських портів для відновлення експорту зерна.

Тим часом глава Кремля Володимир Путін заявив про готовності розблокувати експорт в обмін на зняття санкцій Заходу.

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