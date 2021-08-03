RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США та країни Європи: глави дев'яти парламентських комітетів виступили проти "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Глави міжнародних комітетів дев’яти парламентів виступили проти завершення будівництва "Північного потоку-2". Політики розкритикували угоду США та Німеччини про відновлення робіт для завершення будівництва газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті голови Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберта Менендеса.

Серед країн, представники парламентів яких проти "Північного потоку-2", США, Естонія, Чехія, Ірландія, Латвія, Польща, Україна, Британія та Литва.

"Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проєкту "Північний потік-2", і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо "Північного потоку-2", - йдеться в заяві.

Політики наголошують, що завершення будівництва ПП-2 надасть Росії ще один інструмент тиску та шантажу України, яка "продовжує зіштовхуватися з жорстокою агресією Росії та військовою окупацією своєї території через її проєвропейський вибір".

"ЄС та США повинні спільно працювати над посиленням санкційного тиску на Кремль для протидії його агресії в Україні", - зазначається в документі.

Раніше стало відомо, що Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований.

Також повідомлялося, що Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Газ