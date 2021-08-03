США та країни Європи: глави дев'яти парламентських комітетів виступили проти "Північного потоку-2"

Серед країн, представники парламентів яких проти "Північного потоку-2", США, Естонія, Чехія, Ірландія, Латвія, Польща, Україна, Британія та Литва.

"Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проєкту "Північний потік-2", і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо "Північного потоку-2", - йдеться в заяві.

Політики наголошують, що завершення будівництва ПП-2 надасть Росії ще один інструмент тиску та шантажу України, яка "продовжує зіштовхуватися з жорстокою агресією Росії та військовою окупацією своєї території через її проєвропейський вибір".

"ЄС та США повинні спільно працювати над посиленням санкційного тиску на Кремль для протидії його агресії в Україні", - зазначається в документі.