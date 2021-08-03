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США и страны Европы: главы девяти парламентских комитетов выступили против "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

Главы международных комитетов девяти парламентов выступили против завершения строительства "Северного потока-2". Политики раскритиковали соглашение США и Германии о возобновлении работ для завершения строительства газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте председателя Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберта Менендеса.

Среди стран, представители парламентов которых против "Северного потока-2", США, Эстония, Чехия, Ирландия, Латвия, Польша, Украина, Британия и Литва.

"Мы, председатели комитетов иностранных дел соответствующих национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта "Северный поток-2", и с сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку-2", - говорится в заявлении.

Политики отмечают, что завершение строительства ПП-2 даст России еще один инструмент давления и шантажа Украины, которая "продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией своей территории из-за ее проевропейского выбора".

"ЕС и США должны совместно работать над усилением санкционного давления на Кремль для противодействия его агрессии в Украине", - отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован.

Также сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".

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Северный поток-2Газ