США следят за стратегией применения войск РФ, в том числе в Беларуси, - Белый дом
США обеспокоены ролью Минска в войне против Украины. В связи с этим американцы продолжают отслеживать стратегию применения российских войск в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга.
Она отметила, что правящий режим Беларуси позволил РФ вести войну против Украины со своей территории, которую РФ использует как плацдарм для своих войск.
"Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и будем дальше делать, в том числе в Беларуси", - добавила Жан Пьер.
По ее словам, США остаются в тесном контакте с Украиной.
Напомним, по данным аналитиков ISW, президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне против Украины.
Подробней о встрече Путина и Лукашенко в Минске 19 декабря читайте в нашем материале "Встреча диктаторов. Зачем Путин приехал к Лукашенко: детали визита".
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