ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США следят за стратегией применения войск РФ, в том числе в Беларуси, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 20 декабря 2022 10:04
США следят за стратегией применения войск РФ, в том числе в Беларуси, - Белый дом Фото: Белый дом заверил, что отслеживает стратегию применения российских войск в Беларуси (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

США обеспокоены ролью Минска в войне против Украины. В связи с этим американцы продолжают отслеживать стратегию применения российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга.

Она отметила, что правящий режим Беларуси позволил РФ вести войну против Украины со своей территории, которую РФ использует как плацдарм для своих войск.

"Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и будем дальше делать, в том числе в Беларуси", - добавила Жан Пьер.

По ее словам, США остаются в тесном контакте с Украиной.

Напомним, по данным аналитиков ISW, президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне против Украины.

Подробней о встрече Путина и Лукашенко в Минске 19 декабря читайте в нашем материале "Встреча диктаторов. Зачем Путин приехал к Лукашенко: детали визита".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Белый дом Война в Украине
NEWS
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах