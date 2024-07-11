Украина заключила соглашение о производстве боеприпасов с оборонным гигантом США

Акционерное общество "Укроборонпорм" заключило соглашение с американской компанией Northrop Grumman о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как отметили в ведомстве, соглашение было подписано в Вашингтоне в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Также были обсуждены перспективы совместного оборонного производства, в частности, боеприпасов, систем противовоздушной обороны, пушек, бронетехники и беспилотников, а также ремонта и обслуживания военной техники.

"Мы благодарны вам за сотрудничество и помощь, которую вы оказываете Украине с начала полномасштабной войны. Вы очень помогли нам защитить свободу, демократию, наших людей, наши семьи и детей", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае немецкий концерн анонсировал открытие в Украине совместного производства ПВО. В Минобороны Украины сообщили, что одно из производств уже запущено.

К тому же этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.

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