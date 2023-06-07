США надеются, что Китай подтолкнет Россию к прекращению войны, - посол

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Китай подтолкнул Россию к выводу войск из Украины и завершению войны. Тогда власти КНР сделают правильный выбор.

Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, сообщает РБК-Украин а со ссылкой на CNN .

"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор для Китая - это подтолкнуть Россию к соблюдению международного права, вывести свои войска и увидеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Бернс.

По словам американского дипломата, такой сценарий развития событий ожидает увидеть весь мир. При этом действия китайский властей предугадать нельзя, но они знают позицию США, добавил Бернс.

Позиция Китая по войне в Украине

Стоит заметить, что власти Китая отказались осудить полномасштабное вторжение России в Украину. При этом Пекин продолжает вести диалог и сотрудничество с Москвой. К примеру, торговля между странами после начала вторжения в Украину продолжает расти.

Также Китай в начале 2023 года обнародовал свой "мирный план" по войне РФ против Украины. Его уже раскритиковали официальные представители нашей страны, поскольку там не содержится обязательный вывод оккупационных войск до переговоров.