США сподіваються, що Китай підштовхне Росію до припинення війни, - посол

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Китай підштовхнув Росію до виведення військ з України та завершення війни. Тоді влада КНР зробить правильний вибір.

Про це заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір, але правильний вибір для Китаю - це підштовхнути Росію до дотримання міжнародного права, вивести свої війська та побачити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Бернс.

За словами американського дипломата, такий сценарій розвитку подій очікує побачити весь світ. При цьому дії китайської влади передбачити не можна, але вона знає позицію США, додав Бернс.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Варто зауважити, що влада Китаю відмовилася засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. При цьому Пекін продовжує вести діалог та співпрацю з Москвою. Наприклад, торгівля між країнами після початку вторгнення до України продовжує зростати.

Також Китай на початку 2023 року оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України. Його вже розкритикували офіційні представники нашої країни, оскільки там немає обов'язкового виведення окупаційних військ до переговорів.