США за спинами союзников согласовали с РФ резолюцию к годовщине вторжения в Украину, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа за спинами союзников обсуждала с Кремлем проект резолюции в ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но решительные действия украинских партнеров сорвали попытку Вашингтона провести "нужный" документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Monde .

Источники французской газеты рассказали, что Украина к третьей годовщине вторжения подготовила резолюцию, которая осуждала агрессию РФ и требовала полного вывода российских войск. Однако 21 февраля временный поверенный США при ООН Дороти Ши заявила представителям Франции и Великобритании, что Украина должна отозвать свой проект резолюции.

США намеревались внести собственный проект и ожидали, что Европа должна будет поддержать американский документ. Как оказалось, администрация Трампа за спинами европейских стран и Украины обсудила этот документ с представителями России - страны-агрессора.

Переиграли, как детишек

Европа отреагировала: на экстренной встрече европейских дипломатов действия США расценили как предательство. Украинский текст решили не менять - на чем ранее настаивали европейцы - а сам проект резолюции, внесенный Украиной, не отзывать ни в коем случае.

Франция и Британия, как постоянные члены Совета безопасности ООН, взяли на себя задачу борьбы с США. Лондон должен был дать отпор Вашингтону в Совбезе, тогда как Париж взял на себя Генеральную ассамблею ООН.

В итоге Белый дом переиграли, словно детей: Франция удачно внесла поправки в американский проект, добавив в него требование соблюдения территориальной целостности. После этого США добили себя окончательно, воздержавшись от поддержки собственного текста.

В то же время украинская резолюция 24 февраля была принята без изменений и большинством голосов. Сопротивление США и России было проигнорировано.