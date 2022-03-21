США та союзники обговорюють надання Україні протиповітряної оборони великої дальності, – Пентагон

Міністерство оборони Сполучених Штатів продовжує консультації з низкою партнерів щодо посилення системи протиповітряної оборони України для протистояння вторгненню РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розповів про "активні консультації" Вашингтона із союзниками. Їхня мета – допомога Україні системами ППО.
"США ведуть "постійні переговори" з іншими країнами, щоб надати Україні "види засобів захисту, зокрема протиповітряну оборону великої дальності, які, наскільки нам відомо, їм зручно використовувати", – заявив речник Міноборони.
Раніше з'явилася інформація, що США можуть передати Україні радянські системи ППО. Американці таємно їх придбали для вивчення технологій СРСР.
Нагадаємо, що США та ще 12 країн підписали заяву щодо нагальної модернізації ППО України.
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