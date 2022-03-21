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США відправлять Україні таємно придбані радянські системи ППО, – WSJ

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Вашингтон, Понеділок 21 березня 2022 20:09
США відправлять Україні таємно придбані радянські системи ППО, – WSJ Фото: Американські військові вантажать озброєння (defense.gov)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони Сполучених Штатів готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками їх купував для таємних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

Колись Сполучені Штати спеціально купували озброєння для вивчення технологій, які використовували радянські та російські конструктори. Зброя добре знайома українським військовим, які отримали подібне озброєння після розпаду СРСР.

Пентагон відмовився від офіційних коментарів щодо можливого постачання радянської техніки до України. Однак, раніше президент Байден запевнив, що Вашингтон докладе всіх зусиль для розширення можливостей протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, що США та ще 12 країн підписали заяву щодо нагальної модернізації ППО України.

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