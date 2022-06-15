США і союзники повинні знизити доходи Росії від нафти, - заступник міністра фінансів

За словами Адейемо, більш високі ціни на нафту компенсували для РФ зниження обсягів виробництва та експорту після початку вторгнення в Україну. Тому Сполучені Штати обговорюють з європейськими та азійськими союзниками спосіб обмеження цін на російську нафту.

США вже заборонили імпорт російських енергоносіїв. Європейський союз, сильно залежний від Росії, працює над поетапним бойкотом, починаючи з кінця 2022 року.

На питання, чому Вашингтон не ввів повне торгове ембарго щодо Росії, заступник міністра відповів, що такий крок надасть лише незначний вплив на російську економіку, враховуючи обмежений обсяг торгівлі між двома країнами.

Адейемо також зазначив, що під вторинні санкції потрапили деякі фірми, які обслуговують яхти російських олігархів. Мінфін США також незабаром отримає додаткові регулюючі повноваження щодо ринків і бірж криптовалют, щоб гарантувати, що цифрові активи не будуть використовуватися для ухилення від санкцій російським капіталом.